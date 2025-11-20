略奪婚をしてようやく堂々とできると舞い上がっていたのも束の間、相手の知らなかった部分を知って、結婚したことを後悔する人もいるようです。今回は、略奪婚した相手がギャンブル依存だとわかり後悔している女性の話をご紹介いたします。ギャンブル依存男だった「既婚者に恋をして、不倫関係になりました。彼は奥さんと別れて、それから1年後に彼と結婚することができました。略奪婚だから家族や友達からは白い目で見られたけど