グリッドは底堅く推移。この日午前１０時ごろ、トクヤマ向けのＡＩを活用した配船計画最適化システム「ＲｅＮｏｍＶＥＳＳＥＬ」（リノームベッセル）の開発を完了し、１０月から国内において内航船向けシステムとして運用を開始したと発表した。国内初の天候を考慮した機能を搭載しているという。