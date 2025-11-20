【第4話】 11月20日公開 【拡大画像へ】 講談社は11月20日、相沢春芳氏によるマンガ「牛山さん」の第4話「警戒心」をヤンマガwebに公開した。 本作は湿度高めな牛系ヒロイン・牛山さんによる、動物うんちくも学べるコメディ作品。ニコニコ静画でも人気を博した作品の本格連載となる。 今回は河守くんの写真が欲しい牛山さんが、なぜが自分が被写体として頑張る話。現在ヤンマガWeb