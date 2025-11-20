日本エム・ディ・エムが冴えない。東京大学医学部准教授の医師が医療機器の使用を続ける見返りとして賄賂を受け取った疑いで、警視庁捜査２課などが准教授と日本ＭＤＭの元従業員を逮捕したと１９日、国内メディアが相次いで報じた。報道を嫌気した売りが出たようだ。日本ＭＤＭは２０日、コメントをホームページ上に公開。捜査機関による捜査を慎重に見守るとともに、事実関係が明らかになり次第、厳正に対処すると