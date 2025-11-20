Snow Manの目黒蓮が『GQ Hong Kong』の「Men Of The Year」に選出。Tommy Hilfiger Japanの公式SNSでは、同特集に登場した目黒が、冬のプレッピースタイルを品良く着こなす姿が公開され、注目を集めている。 【画像】冬のプレッピースタイルを品良く着こなす目黒蓮／目黒蓮『GQ Hong Kong』表紙＆ファッションフォト ■チェックコート×デニムの品ある冬スタイルの目黒蓮 目黒が身にまとったのは、トミӦ