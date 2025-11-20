アツギが反発している。英ロンドンに本拠を置く投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズによるアツギ株の保有割合が２３．９５％から２５．２５％に上昇したことが１９日の取引終了後に明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、保有目的は、純投資及び重要提案行為などを行うこと、としている。報告義務発生日は１２日。 出所：MINKABU PRESS