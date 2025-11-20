MLBは11月17日、日本公式Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の動画を公開した。 2025年のナ・リーグMVPに輝いた大谷。3年連続4度目のMVP受賞は史上2人目という偉業を達成した。 「大谷翔平2025 MVPへの道、7月&8月編」と題されて投稿された動画は、大谷の活躍をまとめたもの。7月5日のバースデー登板を迎えた大谷の鋭いピッチングには、実況席から「ハッピーバ