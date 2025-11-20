午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４００、値下がり銘柄数は１７４、変わらずは３５銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、機械、証券・商品、ガラス・土石、水産・農林など。値下がりは保険。 出所：MINKABU PRESS