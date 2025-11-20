総合格闘家の堀口恭司のセコンドが20日、発表された。堀口は22日（日本時間23日）にカタール・ドーハにて開催される「UFCファイトナイト」でフライ級12位タギル・ウランベコフ（ロシア）との約9年ぶりのUFC復帰戦に臨む。セコンドの顔ぶれを見たファンからは「セコンドも強すぎる」「心強すぎる」と期待の声が上がっている。 ■「最高のチームに感謝」 堀口の公式Xは復帰戦まであと3日に迫ったこの日、セコ