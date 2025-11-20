新宿、渋谷、下北沢……東京の街は常にあちこちで再開発が続いている。昔の姿を覚えている人たちは、新しくなった街を見てたいていこうつぶやく。「以前のほうがよかった」。しかし、本当にそうなのだろうか。再開発される前の街をいいと思う気持ちは、ある世代以上にしかないのではないだろうか？（ライター、編集者稲田豊史）街の再開発を好意的に受け止められない忘年会の季節が近づいてきた。繁華街のある大きな駅で下車し