「去年、配信を観たとき、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました」11月18日、米配信ドラマ『SHOGUN 将軍』（以下、『SHOGUN』）シーズン2への出演が発表されたSnow Ⅿanの目黒蓮（28）。海外作品に初挑戦となる人気アイドルはこう話して喜びを爆発させた。真田広之（65）がプロデュース兼主演を務める話題作『SHOGUN』。昨年9