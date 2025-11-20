20日11時現在の日経平均株価は前日比1632.00円（3.36％）高の5万169.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1400、値下がりは174、変わらずは35と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を477.32円押し上げている。次いで東エレク が161.45円、ＳＢＧ が148.41円、ファストリ が85.84円、ＴＤＫ が67.69円と続く。 マイナス寄与度は21.51円の押し下げで