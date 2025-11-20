公衆浴場施設のエレベーター内で女の子の下半身を触ったとして、４１歳会社員の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、大阪市西成区に住む会社員の男（４１）です。警察によりますと、男は１１月上旬、大阪府内の公衆浴場施設のエレベーター内で、１３歳未満の女の子に声をかけ、下半身を触るなどした疑いが持たれています。当時、エレベーターの中では、容疑者の男と女の子の２人きりだったということ