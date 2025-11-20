昨年１１月２０日に６４歳で急逝した上方落語の爆笑派、桂雀々の追悼公演が２５〜２７日、東京・有楽町のよみうりホールで計６公演、行われる。柳家さん喬から三遊亭わん丈まで人気者ばかりが２２人も集結する落語祭レベルの豪華な会だ。２６日に出演する２人に、雀々との思い出や意気込みを聞いた。（森重達裕）林家彦いち「あの人は前座噺でトリが取れるんです」雀々は１９７７年、１６歳で桂枝雀に入門。師匠譲りの派手なア