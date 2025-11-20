お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（44）が19日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。関西大御所MCのスゴさを語った。この日は、お笑い大好き関西人に聞いた「好きなMCランキング」を発表。9位には元祖視聴率女王、上沼恵美子がランクインした。河井は、コンビ結成直後に上沼の冠番組で前説を担当することになり初対面の上沼にあいさつに行った場面を回想。「稲田も今よりもっと“稲田”の時で