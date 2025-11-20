アメリカ発の「Carhartt（カーハート）」は、シンプルなのに着るだけでサマになると人気のブランド。定番のジャケットやパーカー、ロンTなど、ストリートにも通勤にもなじむ“ちょうどいい大人カジュアル”が叶う。ワーク由来のタフさで、丈夫で長く着られる素材感も魅力だ。この記事では、冬に活躍する人定番アイテムを厳選して紹介する。【画像】「今着るのにちょうどいいジャケット」「即おしゃれ見え」大人におすすめカーハ