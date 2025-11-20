財政悪化の懸念から、きょうも国債を売る動きが続き、長期金利は一時1.8%まで上昇しました。きょうの債券市場で、長期金利の代表的な指標である10年物の国債の利回りは一時1.8%まで上昇しました。およそ17年半ぶりの高い水準を更新しています。市場で意識されているのは日本の財政の悪化です。政府は、あすにも策定する総合経済対策の規模について、21兆3000億円程度とする方向で最終調整に入りました。給付や電気・ガス代の補助な