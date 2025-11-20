２０日午前７時５分頃、福井県大野市森山で「散歩中の高齢男性がクマに襲われた」と付近の住民から１１９番があった。県警大野署などによると、男性は頭部にけがを負い、病院に搬送されたが、命に別条はないという。現場は山あいの集落で、同署員や市職員、地元猟友会員が現場に駆けつけたが、既にクマは山の方に立ち去ったとみられる。市が付近におりを設置し、警戒にあたっている。同県内では１０月以降、同市に隣接する勝