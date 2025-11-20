イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザ全域を空爆し、少なくとも28人が死亡しました。停戦発効以降もイスラエル軍による攻撃は依然として繰り返されていて、停戦の実効性が問われています。ガザでは19日、イスラエル軍による空爆があり、ガザ保健当局によりますと、少なくとも28人が死亡し、70人以上がけがをしたということです。中東の衛星テレビ局アルジャジーラによりますと、攻撃はガザ全域で行われ、このうち北部ガザ市では攻撃