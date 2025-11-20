ウクライナでは、ロシアによる大規模攻撃があり、25人が死亡しました。こうした中、ゼレンスキー大統領は停戦交渉の再開に向け、仲介国のトルコを訪問しています。【映像】大規模攻撃を受けた現場の様子（実際の映像）ウクライナ当局によりますと、ロシア軍は19日朝にかけて50発近くのミサイルなどでウクライナ西部を攻撃し、3人の子どもを含む25人が死亡しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、停戦交渉の再開に向