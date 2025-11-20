＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】館内が沸いた若手力士の「美四股」合戦10代の若手力士が取組前に競い合うように美しい四股で“競演”。その光景に館内から拍手が沸く場面があった。日頃の鍛錬の成果がうかがえる所作に「あがるねぇ」「どっちも四股職人」とうっとりするファンが相次いだ。17歳の序二段五十一枚目・康誠（秀ノ山）と18歳の序二段五十四枚目・宮谷（武蔵川）、ともに10代