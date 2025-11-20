ラオスを公式訪問されている天皇皇后両陛下の長女愛子さまが武道センターを訪問し、地元の子どもらによる日本の武道の演武を観覧されました。【映像】子どもらに声をかける愛子さま武道センターは日本の資金協力により建設され、空手や柔道などの稽古が行われています。愛子さまは19日、演武を観覧された後で地元の子どもらに声をかけられました。「金メダル？おめでとうございます」（愛子さま）20日は、ラオス北部の古都ル