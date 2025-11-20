プロ野球・巨人は19日、21日（金）に東京ドームで行われる長嶋茂雄氏のお別れの会で、王貞治氏、松井秀喜氏、そして北大路欣也氏がお別れの言葉を述べると発表しました。お別れの会は午前と午後の部に分かれていて、3人がお別れの言葉を述べるのは午前の関係者の部です。午後は事前登録などが必要ない、誰でも参加できる一般の部で、受付は午後3時から午後7時までとなります。