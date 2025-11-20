「暴力を振るっていない。火もつけていない。共謀もしていない」男はこう供述し、４つの罪のうち３つを否定した。11月14日にさいたま地裁で行われたのは、殺人、現住建造物等放火詐欺詐欺未遂の罪に問われている住所不定、無職の菊地渉被告（40）の初公判だ。’22年５月、菊地被告は元内装工の大西寿貴受刑者（34、殺人罪などで懲役23年の実刑が確定）と共謀し内装工事会社社長Ａ氏（当時43）を殺害したとされる。「弁護側は大