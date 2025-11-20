漫画「I'll」「テガミバチ」などの作品で知られ、ひざの骨折により入院中の漫画家浅田弘幸氏が20日までにX（旧ツイッター）を更新。退院を報告した。浅田氏は先月30日の投稿で「右膝の皿を骨折してしまい一歩も歩けず救急車搬送。やってしまいました。明日手術みたい…」と、処置を受けた脚の写真を添えて報告。その後、手術を受けていた。入院中の様子をXで伝えていたが、今回「怪我してから3週間。当初の予定より1日早いのですが