U-17W杯、8強進出の日本…試合前に起きていた大事件カタールで行われているサッカーのU-17ワールドカップで19日、日本代表は北朝鮮代表と対戦。1-1の同点で突入したPK戦に5-4で勝利し、8強進出を決めた。この試合前、北朝鮮の選手が日本の選手に拳を振り上げ威嚇する衝撃的な場面があり、韓国のメディアも「全員が拳を握り…」「殴るように挨拶」と批判的に伝えている。事件は、試合前の挨拶で起きた。韓国メディア「SPOTV NEW