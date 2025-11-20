資料米 中国四国農政局は18日、2025年産の主食用米の収穫量の見通しを発表しました。ふるい目幅1.70mmベースの予想収穫量は、岡山県が約14万8600tで、2024年産と比べ9900t増えています。香川県は約5万2300tで、2024年産と比べ4300t増えています。作況指数は岡山県が103、香川県が104と見込んでいます。岡山県では、6月下旬から7月下旬にかけて高温・多照で推移したことから全もみ数が前年以上に確保されたのに加