わずか2日で状況が一変した。義ノ富士が速攻相撲で横綱・大の里から金星！ 学生相撲時代のライバルに送った痛烈メッセージ昨19日、前日に全勝の横綱大の里（25）を破って金星を手にした義ノ富士（24）が、1敗の関脇・安青錦（21）を撃破。さらに結びの一番で大の里が足を滑らせてしまい、まさかの2敗目を喫した。現在のトップは大の里、豊昇龍、安青錦が2敗で並び、3敗に義ノ富士、時疾風、錦富士の3人。つい2日前まで大の里