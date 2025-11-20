大阪の水族館「海遊館」（大阪市港区）では１２月１日に、４月９日よりリフレッシュ工事中の「アリューシャン列島」水槽が再オープンする。これに合わせ、エトピリカの成鳥（６羽）とともに、バックヤードで飼育員が人工保育したエトピリカの幼鳥（１羽）も展示することを発表した。今回展示するエトピリカの幼鳥は、今年８月２５日にバックヤードで誕生。誕生直後から飼育員が親代わりとなり、エサやりや体重測定を行って育て