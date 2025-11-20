タレントのMatt（31）が20日、都内で行われた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』オープニングイベントに登場。お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち（31）との意外な共通点を明かし、意気投合した。【集合ショット】カワイイ！色とりどりの衣装で登場した3時のヒロイン＆Matt同い年の2人。Mattは、自身のYouTubeチャンネルを1週間前に開設し、ゆめっちも17日の誕生日に「始めてみました」とチャンネルを作ったという