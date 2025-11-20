広島市の平和記念公園で反戦集会を開く市民。（８月５日撮影、広島＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京11月20日】日本の高市早苗首相が「非核三原則」の改定を検討していることについて、日本国内の政治家や識者からも批判の声が上がっている。元首相の岸田文雄氏と野田佳彦氏も懸念を示し、非核三原則は日本の「国是」として変更すべきではないと強調した。岸田氏はメディアの取材に対し、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ま