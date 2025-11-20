プロ野球・巨人は19日、ドラフト4位で指名した中央大学の皆川岳飛選手と仮契約を結びました。契約金は5000万円、年俸は1000万円です。（金額は推定）背番号は「39」となります。「広角に打てる打撃と肩を生かした守備が持ち味。1年目から開幕スタメンを目指してアピールしたいです」皆川選手はこの秋の東都リーグで打率.447をたたきだし、首位打者に輝きました。水野雄仁編成本部長も「安打製造機になってくれると信じて指名した。