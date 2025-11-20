»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Î¼«Âð¤Ø¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£JUNG KOOK¤Î¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¡¢50Âå¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À­¤¬²¿ÅÙ¤â¥í¥Ã¥¯¤ò²¡¤·¤Æ²ò¾û¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶ÛµÞ½ÐÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï19Æü¡¢