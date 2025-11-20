寒くなってきたと思ったらすぐにダウンとか着ちゃう人、凄くないですか。 たとえ朝晩が冷えてきても天気が良いと日中はそこそこ暖かかったりしますよね。 なのに絶対暑そうなジャケットや、薄手のダウン、厚手のパーカーなどを着てる人をよく見るんです。 彼らは冷え込む朝から出かけてる人かも知れないし、自転車に乗ってるからかも知れない。でも脱げるじゃん？暑かったら脱げるじゃん？ ノンノン。違うんですよ