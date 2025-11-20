ボーンマスFWアントワーヌ・セメンヨは、現在プレミアリーグでもっともホットな選手の一人だ。今季はここまで6ゴール3アシストを記録し絶好調、さらに契約解除条項の存在が判明し、ビッグクラブからの興味がさかんに報じられている。そんなセメンヨだが、ついに長年の恋人にプロポーズしたようだ。お相手はジョーディーン・バックリーさん。TikTokで10万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーで、美容サービスの経営者でもある