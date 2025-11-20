¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤¬º£½µËö¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î4»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤¬·è¤¹¤ë¡£¸½ºß11ÀïÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡ÊU-18¡Ë¤ÈJ¥æ¡¼¥¹ÇÕ¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È3´§¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤òÄÉÁö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢5Ï¢¾¡Ãæ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤È¡¢3°Ì¤ÎFCÅìµþU-18¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Ï11·î23Æü¤Ë¾»