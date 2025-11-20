聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第５日の１９日、陸上男子４００メートル決勝で山田真樹（ぴあ）が４７秒６１の日本デフ新記録で優勝し、今大会全競技を通じて日本勢第１号の金メダルに輝いた。山田は２０１７年サムスン（トルコ）大会の男子２００メートル、同４００メートルリレー以来となる自身８年ぶりの金メダル。男子三段跳びでは中西椋（フジミインコーポレーテッド）が