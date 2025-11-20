１９日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、「免許持ってる？持ってない？ドボンゲーム」を放送。１６人の人物写真の中から普通運転免許を持っていない人物を選ぶゲームだが、パンサー尾形貴弘について赤面事実が判明した。浜田チームとケンコバチームに別れ、１６人の著名人の人物写真の中から、免許を持っていない人物を選ぶゲームだが、先攻の浜田チームのニューヨーク屋敷が「尾形さんは持ってない。毎回、