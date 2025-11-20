による実写ドラマ版「ONE PIECE」のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”より、バロックワークスのMr.9の姿が公開された。に続く、新キャラクター紹介の第2弾となる。 この投稿をInstagramで見る Mr.9はミス・ウェンズデー／ネフェルタリ・ビビのペ