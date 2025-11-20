“遅咲きの歌姫”こと歌手の宮脇詩音（35）が20日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自身の叔父について言及した。宮脇は「叔父がYahooニュースに載ってる」と切り出し、天皇陛下の長女愛子さまについて書かれた記事を引用。初の海外公式訪問となるラオスの国立博物館を訪れる愛子さまの案内役を務める人物として、JICAシニア海外協力隊の宮脇好和さんが紹介された一文に赤線を引き、「明日、愛子さまを案内するそうです