専用装備で個性を高めた内外装がイイ！2025年9月、ホンダは「N-WGN」の一部改良を実施しました。今回の改良では主に安全性能の向上が図られていますが、それに加えて特別仕様車「BLACK STYLE」と新グレード「ファッションスタイル」が新たに設定されました。“ホワイト仕立て”は愛らしさのあるコーディネートがイイ！N-WGNは、ホンダが2013年から販売している軽トールワゴンです。同社の軽自動車シリーズ「Nシリーズ」の第4弾