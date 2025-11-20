【モデルプレス＝2025/11/20】日向坂46が11月19日、国立代々木競技場 第一体育館にて、日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の東京初日公演を開催。ライブ本編終了後には、二期生の人気メンバー・河田陽菜の卒業セレモニーが行われた。ここでは、セレモニーの模様を中心にライブの模様を届ける。【写真】日向坂46二期生4人、肩出しシースルー衣装で感動の歌唱◆河田陽菜、卒業セレモニー開催この日のライブでは、卒業セレモ