義父母の介護を一身に背負っても、長男の妻には法的な「相続権」がありません。その一方で、なにもしなかった実子たちには、当然、遺産を受け取る権利があります。 この法的な「ねじれ」は、相続の現場で感情的な爆発を招くことも……。本記事では、Aさんの事例とともに、介護の負担と相続の不平等を巡る「争族」の現実について、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説します。家制度が色濃く残る家…介護は「長