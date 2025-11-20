フランス産の新酒ワイン「ボージョレ・ヌーボー」の販売が２０日午前０時、解禁された。東京都内では解禁に合わせたイベントが開かれ、ワイン愛好家らが今年の味を楽しんだ。ワイン専門店「ヴィノスやまざき銀座店」（東京都中央区）でのイベントに参加した東京都の会社員男性（６１）は「フレッシュさがあって、果実感もしっかり感じられる。期待通りのおいしさだ」と笑顔で話した。ボージョレの国内市場規模はここ数年、好