アメリカのトランプ大統領は先ほど性的人身売買の罪で起訴され自殺した富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関連する文書を公開する法案に署名したことを明らかにしました。文書は30日以内に公開されます。エプスタイン氏をめぐってはトランプ大統領をはじめ政財界の大物と交友関係があったことから、情報公開を求める声が高まっていました。事件に関連する文書の公開を司法省に義務づける法案は上下両院が承認・可決し、19日、トラン