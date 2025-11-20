中国からマレーシアに向かったジャイアントパンダの「チェンシン（辰星）」と「シャオユエ（暁月）」は現地時間11月18日夕刻、マレーシア航空の専用機で同国首都のクアラルンプールに到着しました。今年5月に「フーワー（福娃）」と「フォンイー（鳳儀）」が中国に戻されてから、再びパンダ1対がマレーシア国立動物園で10年間の生活を始めることになり、中国とマレーシアによるパンダ保護の共同研究に新たな1章が開かれました。パ