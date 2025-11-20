Microsoft(マイクロソフト)、NVIDIA、Anthropicは11月18日(現地時間)、新たな戦略的パートナーシップを発表した。Anthropicは急速に成長するClaude AIモデルをMicrosoft Azure上でスケーリングし、NVIDIAの技術により強化するという。MSから300億ドル分のコンピュート容量を調達今回のパートナーシップによりClaudeへのアクセスが広がり、Azureのエンタープライズ顧客に対してモデル選択肢と新機能が拡充される。AnthropicはAzure