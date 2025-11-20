粧美堂は、人気漫画家矢沢あいの名作『天使なんかじゃない』のイラストを使用した「コスメシリーズ」を、11月中旬よりロフト各店にて順次発売を開始した。今年でデビュー40周年を迎える人気漫画家、矢沢あい。新商品は、少女漫画雑誌『りぼん』で多くの読者に愛された名作『天使なんかじゃない』のイラストを使用したコスメシリーズだ。ラインナップは、使って飾れる「リップスティック＆リップスタンド」(1,87円)、唇をうるおす「