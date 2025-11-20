韓国の伝統的な蒸し料理「ケランチム」ってご存知でしょうか? 日本の茶碗蒸しに似ているとも言われていますが、それ、ヒガシマルの「うどんスープ」を使えば簡単に作れてしまうのだとか。まずは、完成した「ケランチム」をご覧ください! 具沢山で美味しそう。食べ応えもありそうです! 作り方はこちら。韓国風茶碗蒸し「ケランチム」もお任せあれ〜🦊ふわふわ食感お楽しみください😋. ? 卵4個・うどんスープ1袋・水20