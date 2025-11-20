福岡市の福岡大名ガーデンシティで開催されている「クリスマスゲートパーク」のステージで11月30日、フィギュアスケーターの高橋大輔さんによるトークショーが行われる。時間は午後6時半〜同45分。入場無料。高橋さんは2026年3月、福岡市のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で、自身がプロデュースするアイスショー「滑走屋」を開催する。